Meerut News: पीडीए पंचायत में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर दिया जोर

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सरूरपुर। समाजवादी पार्टी के पीडीए जनसंपर्क अभियान के तहत शुक्रवार को सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के कस्बा हर्रा में पीडीए चौपाल आयोजित की गई। इसमें सपा नेताओं ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही गांव और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने तथा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर चर्चा की गई।चौपाल को संबोधित करते हुए सपा नेता चौधरी वसीम राजा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को लगातार मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से संवाद करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की विकास में समान भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गूमी ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सदस्यता अभियान को गति देने पर चर्चा की। इस दौरान जानू चौधरी, ज़ुल्फ़िकार राना, इरशाद मेम्बर, इरशाद प्रधान, बबलू, सलमान, सद्दाम, इमरान नगर अध्यक्ष, मोमिन, रोशन, इस्माईल, मुरलीन मौजूद रहे।