फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Emphasis placed on public participation at a seminar on 'Harishankari' tree plantation.

Meerut News: हरिशंकरी पौधरोपण पर विचार गोष्ठी में जनसहभागिता पर दिया जोर

Tue, 25 Aug 2026 07:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:39 PM IST
विज्ञापन
Emphasis placed on public participation at a seminar on 'Harishankari' tree plantation.
सरधना।   नगर पालिका की ओर से मंगलवार को हरिशंकरी पौधरोपण कार्यक्रम को लेकर विचार गोष्ठी आयोजित
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरधना। नगर पालिका की ओर से मंगलवार को हरिशंकरी पौधरोपण कार्यक्रम को लेकर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष सबीला बेगम ने की। गोष्ठी में पालिका के सभासदों समेत सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सहभागिता की। संचालन सोहनवीर सिंह ने किया।
मुख्य अतिथि डॉ. प्रमोद कुमार भारद्वाज ने हरिशंकरी में शामिल तीन वृक्षों के धार्मिक, पर्यावरणीय और औषधीय महत्व की जानकारी दी। लोक भारती के प्रांतीय संयोजक शिवकुमार ने हरिशंकरी पौधरोपण को जनअभियान बनाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
विज्ञापन

राजस्व निरीक्षक किशोरी सिंह ने कहा कि पालिका स्तर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने बताया कि हरिशंकरी पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को प्रकृति के प्रति जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में एडवोकेट संजीव कुमार, विपिन कुमार शर्मा, शावेज अंसारी, संजीव कुमार, अजीत सिंह, कमल चौहान, कमल ठाकुर, विष्णु दत्त त्यागी, ऋषि पाल सैनी, बिजेंद्र मीणा आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed