Meerut News: शिक्षा और संगठन पर जोर, विधान सभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान

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विधान सभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन की अपीलसंवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर। कस्बे में आयोजित रालोद के अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में रालोद नेताओं ने शिक्षा, सामाजिक उत्थान और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया है।भूनी चौराहे के पास एक रिसॉर्ट में रालोद नेता सुनील रोहटा के आह्वान पर आयोजित अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सिवालखास क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि, किसान और युवा शामिल हुए। सम्मेलन में बागपत सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर जुटने का आह्वान किया। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. यशपाल बघेल ने पार्टी की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही।विधायक गुलाम मोहम्मद ने कहा कि समाज की तरक्की के लिए शिक्षा जरूरी है। उन्होंने सामाजिक सुधार के साथ संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। मीरापुर विधायक मिथलेश पाल की पुत्री सुप्रिया पाल ने विधानसभा चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन की अपील की।क्षेत्रीय अध्यक्ष तरसपाल मलिक ने किसान ट्रस्ट के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजित सिंह के किसान हित में किए कार्यों को याद किया। एससी-एसटी आयोग के सदस्य नरेंद्र खजूरी ने सभी वर्गों के उत्थान की बात कही। रालोद जिलाध्यक्ष एडवोकेट अनिकेत भारद्वाज ने पार्टी को सर्वसमाज की हितैषी बताते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।आयोजक सुनील रोहटा ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर संगठन के लिए काम करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन गौरव जिटौली ने किया। अध्यक्षता रिछपाल प्रधान खिर्वा ने की। अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान युवा रालोद जिलाध्यक्ष अभिमन्यु ललसाना, विवेक बाफर, अर्जुन ढीडाला, इंद्रपाल भाटी, सतेंद्र तोमर,बाबूराम प्रजापति, राहुल पुनिया, सुबोध मलिक, संजय पनवाड़ी, जितेंद्र कश्यप,देवेंद्र प्रजापति, मानसिंह ठाकुर, महक सिंह कश्यप, रिशिपाल प्रधान, टिंकू गोस्वामी, बिशनलाल कश्यप,गौरव जिटौली मौजूद रहें।