Meerut News: खाटू श्याम मंदिर में भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु, फूलों से श्रृंगार

परिवर्तिनी एकादशी पर बाबा को लगा छप्पन भोग लगाया गयामाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।परिवर्तिनी एकादशी पर बागपत रोड स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर छोटा खाटू धाम में मंगलवार को विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। सुबह नौ बजे सुरेश शर्मा की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। टोनी सिंघल ने हलवे के भोग का प्रसाद वितरित किया। कोलकाता से मंगाए गए रंग बिरंगे फूलों से बाबा का श्रृंगार किया गया और छप्पन भोग लगाया गया।शाम को भजन संध्या हुई। मंदिर संस्थापक अनिल गोल्डी और प्रभात शर्मा ने संयुक्त रूप से ज्योति प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संचालन जितेंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर नीरज शर्मा, नितिन गुप्ता, मन्नू पंजाबी और विकास सिंघल ने भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुदित मांगलिक, संजय माहेश्वरी, शुभम अग्रवाल, दीपांशु, वंशज और संयम आदि का सहयोग रहा।