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Meerut News: हस्तिनापुर में दुर्गा पूजा महोत्सव, बंगाली संस्कृति की अनूठी झलक

Tue, 20 Oct 2026 08:07 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:07 PM IST
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Durga Puja festival in Hastinapur: A unique glimpse of Bengali culture
संवाद न्यूज एजेंसी
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हस्तिनापुर। कस्बे में शारदीय नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव आस्था, परंपरा और संस्कृति का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है। मां दुर्गा की आराधना के साथ बंगाली संस्कृति की विशेष झलक देखने को मिल रही है।
बंगाली बाजार चौराहे से न्यू ब्लॉक कॉलोनी तक कई स्थानों पर दुर्गा पूजा की रौनक है। मंदिरों में मंत्रों और मां के जयकारों से भक्तिमय वातावरण बना है। बंगाली बाजार चौराहे पर स्थित सार्वजनिक स्थायी श्री दुर्गा माता मंदिर में पांच दिवसीय महोत्सव चल रहा है। श्री दुर्गा पूजा सांस्कृतिक विकास कमेटी इसका आयोजन कर रही है। महोत्सव के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा की। उन्होंने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में दिनभर भक्तों का आवागमन जारी रहा। कस्बे के अर्जुन चौक और बी ब्लॉक कॉलोनी में भी दुर्गा पूजा महोत्सव हो रहा है। पांच दिन पूजा के बाद मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।
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महोत्सव में बंगाली परंपराओं की विशेष झलक देखने को मिली। महिला श्रद्धालुओं ने धुनुची के साथ पारंपरिक आरती की। धुनुची से उठता धुआं और भक्ति में डूबी महिलाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। आरती की लय ने वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। बबलू विश्वास, नारायण नियोगी, रतन विश्वास, सुभाष सहित कमेटी के पदाधिकारी व्यवस्थाओं में जुटे हैं।
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