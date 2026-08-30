Meerut News: डंपर चालक पर फायरिंग, हाथ में लगी गोली

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। कालंदी गांव में शनिवार की मध्यरात्रि खेत से डंपर में मिट्टी लादकर ले जा रहे चालक पर चार युवकों ने फायरिंग कर दी। हमले में एक गोली चालक के हाथ में लगी। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो की तलाश की जा रही है।सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा खिवाई निवासी धीरज चौहान शनिवार रात कालंदी गांव में खेत से डंपर में मिट्टी लादकर ले जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान कालंदी निवासी चार युवकों ने उसे रोक लिया और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली हाथ में लगने से धीरज घायल हो गया। फायरिंग और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो आरोपी फरार हो गए।घायल धीरज ने घटना की सूचना खेत मालिक राजसिंह और मुल्हेड़ा पुलिस चौकी पर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों अजय और विजय को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं, दो अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। खेत मालिक की ओर से चारों आरोपियों को नामजद करते हुए सरधना थाने पर तहरीर दी गई है।सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।