Meerut News: दहेज उत्पीड़न का आरोप, सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

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सरधना। नगर के ऊंचापुर निवासी विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न, मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया है। विवाहिता ने आरोप लगाते हुए थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।पुलिस को दी तहरीर में विवाहिता गुलिस्ता पुत्री इरशाद ने बताया कि मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र निवासी वसीम पुत्र सलीम से हुई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दिए गए सामान से संतुष्ट नहीं थे और कम दहेज लाने का ताना देते थे। तहरीर के अनुसार, करीब तीन माह से दहेज को लेकर उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। उसने किसी तरह खुद को बचाया और घटना की जानकारी ससुराल के अन्य लोगों को दी।तहरीर में विवाहिता ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर उसे जान से मारने की कोशिश की और गले में दुपट्टा डालकर फंदा लगाने का प्रयास किया। आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी उसे घर से निकालकर चले गए। वह किसी तरह मायके पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। विवाहिता ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर वसीम, सलीम, हाजरा, नदीम, आयशा, रूबीना व ननद गुलिस्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।