Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Doon Star defeated Ahlawat Academy by 77 runs.

Meerut News: दून स्टार ने अहलावत एकेडमी को 77 रन से हराया

Sat, 14 Nov 2026 05:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 05:24 PM IST
विज्ञापन
Doon Star defeated Ahlawat Academy by 77 runs.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। मवाना रोड स्थित जेएसएम क्रिकेट एकेडमी में चल रहे अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट में शनिवार को दूर स्टार स्पोर्ट्स क्लब और अहलावत क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच हुआ। इसमें दून स्टार ने 77 रन से मैच जीता। दून स्टार स्पोर्टिंग क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए। इसके जवाब में अलावत क्रिकेट एकेडमी की टीम 23.5 ओवर में 63 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। इस प्रकार दून स्टार ने 77 रनों से शानदार जीत दर्ज की।

बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दून स्टार के वेदांत शाही को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से सम्मानित किया गया। वहीं, नितेश को बेस्ट बैट्समैन, पूर्वी को बेस्ट बॉलर तथा अहलावत क्रिकेट एकेडमी के विनय को फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर कोच गौरव चौहान, कोच अभिषेक ठाकुर, टूर्नामेंट आयोजक आकाश चौहान, सचिन यादव, सनी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed