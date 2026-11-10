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Meerut News: मखदूमपुर बस अड्डे के पास जाम में फंसे डीएम और एसएसपी

Tue, 10 Nov 2026 06:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:08 PM IST
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DM and SSP stuck in a traffic jam near Makhdumpur bus stand
त्यौहारों के मददेनजर मुख्य मार्ग पर थाने के पास लगे जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार। (मवाना)
- पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में चहल-पहल बढ़ने से मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मंगलवार को मुख्य मार्ग पर पूरे दिन वाहनों के पहिए थमे रहे, जिससे आम जनता और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, गंगा मेले की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे डीएम व एसएसपी को भी मखदूमपुर बस स्टैंड के पास जाम से दो-चार होना पड़ा। लगभग पांच मिनट तक दोनों अधिकारियों के वाहन जाम में फंसे रहे।
मंगलवार को स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब मखदूमपुर गंगा मेले की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस का काफिला भी जाम में फंस गया। मखदूमपुर बस अड्डे के समीप लगे भारी जाम में दोनों उच्च अधिकारियों के वाहन फंस गए।
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अधिकारियों के जाम में फंसने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और यातायात कर्मियों में अफरातफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने काफी जद्दोजहद और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारु कराया और अधिकारियों के वाहनों को सुरक्षित गंतव्य के लिए रवाना किया। त्योहारों के सीजन में मुख्य मार्गों पर लगातार लग रहे इस जाम से स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन को यातायात के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, ताकि आम जनता को जाम से राहत मिल सके।

त्यौहारों के मददेनजर मुख्य मार्ग पर थाने के पास लगे जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार। (मवाना)

त्यौहारों के मददेनजर मुख्य मार्ग पर थाने के पास लगे जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार। (मवाना)

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