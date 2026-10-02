Meerut News: डाॅ. अशोक त्यागी की जयंती पर वृद्धाश्रम में कंबल का वितरण
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 07:59 PM IST
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माछरा। चौ. प्रेमनाथ सिंह केवी इंटर कॉलेज और माछरा डिग्री कॉलेज के प्रबंधक और सचिव तथा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दिवंगत डॉ. अशोक त्यागी की जयंती के अवसर पर उनके पुत्र अमित त्यागी उर्फ चुनमुन ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को फल व कंबल वितरित किए। उन्होंने अपने पिता को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े संस्मरण साझा किए। अमित त्यागी ने कहा कि उनके पिता दिवंगत डॉ. अशोक त्यागी लंबे समय राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के बीच रहकर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में अपनी भूमिका निभाई तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली तथा शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने निरंतर कार्य किया। वहीं फल और कंबल पाकर बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। इस दौरान किशोर त्यागी, अमित त्यागी, अर्नब त्यागी, आलोक शर्मा, विराट, जयवीर सिंह, सतेंद्र कुमार आदि परिवारजन साथ रहे।
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