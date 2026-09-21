Meerut News: ट्रैक्टर के पहिए की छींट कपड़ों पर पड़ने पर विवाद, मारपीट का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। खेड़ा गांव में ट्रैक्टर के पहिए से कपड़ों पर छींट पड़ने को लेकर हुए विवाद में मारपीट हो गई। पीड़ित संदीप ने सतपाल, उसके बेटे ललित और पत्नी मनोरमा के खिलाफ मारपीट, ट्रैक्टर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना सरधना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।संदीप ने बताया कि रविवार शाम वह ट्रैक्टर लेकर अपने घर जा रहा था। आरोप है कि सतपाल के घर के सामने पहुंचने पर ट्रैक्टर के पहिए से निकली छींट उसके कपड़ों पर पड़ गई। इस पर सतपाल ने ट्रैक्टर रुकवा लिया और अपने बेटे ललित व पत्नी मनोरमा को भी बुला लिया। आरोप है कि तीनों ने उसके साथ लाठी-डंडों और धारदार हथियार से मारपीट की।संदीप का आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंचे उसके आठ वर्षीय बेटे के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट के दौरान ट्रैक्टर में तोड़फोड़ करने के बाद उसे आरोपियों ने अपने घर में खड़ा कर लिया। पीड़ित थाने पहुंचा और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।