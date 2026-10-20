Meerut News: हारुन को गोली मारने के मामले में डीआईजी ने दिए जांच तेजी से करने के आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लोहिया नगर में स्क्रैप कारोबारी हारुन पर गोली चलाने वाले आरोपी फिरोज के खिलाफ कार्रवाई के मामले में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने जल्द जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में विवेचनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने विवेचना के संबंध में लोहिया नगर थानेदार और विवेचक का जवाब तलब भी किया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।दरअसल लोहिया नगर के न्यू इस्लाम नगर निवासी स्क्रैप कारोबारी हारुन को कमेटी की रकम के विवाद में 11 सितंबर को इरशाद, उसके बेटे रवि एवं भाई फिरोज ने तीन गोली मारी थी। तलाशी में पुलिस को इरशाद के घर से एक बैग मिला था। इरशाद के बेटे रवि ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने फिरोज और इरशाद पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।तीन अक्तूबर को लोहिया नगर पुलिस और स्वॉट टीम ने फिरोज को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस फिरोज को बजौट गांव के अंडर पास के पास ले गई थी। जहां उसने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में फिरोज के पैर में गोली लगी थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। जिसमें फिरोज कचहरी में पुलिस टीम के साथ तेजी से चलता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर तंज भी कसा जा रहा है कि यदि फिरोज सही चल रहा है तो उसके गोली कैसे लग गई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।इस मामले में डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए विवेचना शीघ्र पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य मामलों में जल्द विवेचनाओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है। विवेचनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवेचना करने वाले और अन्य पुलिसकर्मियों से कार्रवाई के संबंध में जवाब मांगा गया है।