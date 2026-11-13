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Meerut News: कीर्तन में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

Fri, 13 Nov 2026 06:18 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:18 PM IST
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Devotees swayed to the devotional songs (bhajans) during the kirtan.
मेरठ। गोवर्धन स्थित रसिक शरणम आश्रम में संत समाज, भंडारा और रसमयी कीर्तन का आयोजन किया गया। बाबा चित्र विचित्र बिहारी दास महाराज के सानिध्य में मेरठ के रसिक शिवम कौशिक ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। मेरठ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बसों और निजी वाहनों से पहुंचे। भक्तों ने बरसाना में राधारानी महल के दर्शन, गोवर्धन परिक्रमा, राधाकुंड कीर्तन और भंडारे में भाग लिया। आयोजन में श्री राधा रसिक सेवा संस्थान श्री वृंदावन धाम के दीपक अग्रवाल, लव अग्रवाल, कुश अग्रवाल, दीपक गुगलानी, अमन गुप्ता रहे। ब्यूरो
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