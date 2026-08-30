Meerut News: रोडवेज बस की टक्कर से गंगा जल लेकर जा रहे श्रद्धालु की मौत

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सरूरपुर क्षेत्र में मेरठ-करनाल हाईवे पर हुआ हादसा- पुरा महादेव जल चढ़ाने जा रहा था मुजफ्फरनगर निवासी जॉनीसंवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर( मेरठ)। मेरठ-करनाल हाईवे पर रजबहे पुल पर रविवार को रोडवेज बस की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जॉनी (45) पुत्र रामपाल निवासी बालाजी पुरम कॉलोनी, मुजफ्फरनगर के रूप में हुई।जानकारी के अनुसार, रविवार को जॉनी स्कूटी पर सवार होकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर पुरा महादेव जा रहा था। सुबह करीब नो बजे यहां सरूरपुर थाना क्षेत्र में रजबहे पटरी से मेरठ-करनाल हाईवे पार कर रहा था। इसी दौरान मेरठ की ओर से आ रही शामली डिपो की रोडवेज बस ने स्कूटी को चपेट में लेकर टक्कर मार दी। टक्कर लगने से जॉनी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसा होते ही मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों के शोर मचाने पर चालक बस को लेकर मौके से भाग गया। राहगीरों ने हादसे की सूचना डायल 112 को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायल जॉनी को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए मेरठ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचे। जॉनी की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।वहीं, हादसे के बाद फरार हुए रोडवेज बस चालक की तलाश की जा रही है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बस और चालक को भी तलाशा जा रहा है।