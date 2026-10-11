फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Development works in Siwalkhas gain momentum.

Meerut News: सिवालखास में विकास कार्यों को मिली रफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 06:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:47 PM IST
विज्ञापन
Development works in Siwalkhas gain momentum.
सरूरपुर। गांव मैनापूठी में रास्ते का उद्धाटन करते विधायक। संवाद
- विधायक ने 61 लाख के विकास कार्यों का किया उद्घाटन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। सिवालखास विधानसभा से क्षेत्रीय विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने करीब 61 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। रालोद विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने गांव कालंद, मैनापुठी और हर्रा में इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनने वाले रास्तों के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया।
विधायक हाजी गुलाम मोहम्मद ने बताया कि गांव कालंद में 27 लाख 31 हजार रुपये, मैनापूठी में 16 लाख 96 हजार रुपये और हर्रा में 17 लाख 18 हजार रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। तीनों गांवों में इन विकास कार्यों पर कुल 61 लाख 45 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। विधायक ने कहा कि सिवालखास विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा और विकास हमेशा उनकी प्राथमिकता रहे हैं। यह विकास आगे भी जारी रहेंगे। उनका प्रयास है कि क्षेत्र के गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए और जनता की जरूरतों के अनुसार विकास कार्य कराए जाएं।
विज्ञापन

इस दौरान मैनापूठी के प्रधान कुंवर पाल, आजाद, रणवीर ठेकेदार, परवेज, मसरूफ प्रधान, हाफिज निसार, नगर पंचायत हर्रा के अध्यक्ष कुंवर अली, हर्रा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष गुलजार चौहान, खालिद, नूर मोहम्मद चौहान, तौफीक, आबिद ठेकेदार, साबिर ठेकेदार और जब्बार ठेकेदार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed