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Meerut News: नवरात्र में मांस मदिरा दुकान बंद रखने की मांग

Thu, 08 Oct 2026 08:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Thu, 08 Oct 2026 08:33 PM IST
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Demand to keep meat and liquor shops closed during Navratri
खरखौदा थाना प्रभारी को उद्यापन सॉफ्टवेयर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता (स्वयं)
खरखौदा।नवरात्रि पर्व के दौरान क्षेत्र में मांस और मदिरा की दुकानों को नियमानुसार बंद रखने की मांग को लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने थाना खरखौदा प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष निगरानी की भी मांग की।
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ज्ञापन में कहा गया कि नवरात्रि हिंदू समाज के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रमुख पर्व है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ऐसे में पर्व के दौरान मांस एवं मदिरा की दुकानों को नियमानुसार बंद रखा जाए, ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो और क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। इस दौरान हिंदू रक्षा दल के युवा जिला उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, अमन यादव, आदित्य शर्मा, अनुज गोस्वामी, वंश त्यागी, लवी शर्मा, सचिन, उज्जवल, शिवम, ललित त्यागी और युवराज त्यागी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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