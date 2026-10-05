Meerut News: मंदिर के सामने नाला नहीं खोदने की मांग

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मवाना। गांव पाली स्थित बाबा मोहनराम मंदिर के सामने गंदे पानी की निकासी के लिए नाला खोदने का विरोध करते हुए ग्रामीणों और मंदिर के सेवादार ने एसडीएम संतोष कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थना पत्र में बताया कि कुछ लोग मंदिर के सेवादार से रंजिश रखते हैं और मंदिर के मुख्य गेट के सामने जबरन नाला खुदवाना चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वहां नाले की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिर के सामने नाला खोदे जाने से परिसर में गंदगी फैलेगी और मंदिर की पवित्रता भंग होगी। ग्रामीणों ने एसडीएम से गुहार लगाते हुए मंदिर के सामने गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण रुकवाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र देने वालों में कालूराम, श्याम सुंदरदास, सूरत सिंह, कर्मवीर, राहुल, दिनेश आदि मौजूद रहे।