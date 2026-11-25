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सरधना। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के लिए बढ़े वेतन की मांग की है। संगठन ने नगर पंचायत खिवाई और हर्रा में ज्ञापन सौंपा।राष्ट्रीय महामंत्री विनोद कुमार बेचैन ने बुधवार को दोनों नगर पंचायतों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कर्मचारियों को नए शासनादेश का लाभ तत्काल देने की मांग की। इस पर हर्रा की अधिशासी अधिकारी और खिवाई की अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने सहमति जताई। उन्होंने अगले माह से बढ़े हुए वेतन का भुगतान कराने का आश्वासन दिया। विनोद कुमार बेचैन ने बताया कि उन्होंने पहले मंडलायुक्त के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा था।सरधना में यूनियन की शाखा अध्यक्ष सुगन चंद धींगान के आवास पर बैठक हुई। राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि पांच दिसंबर को मेरठ के चेंबर ऑफ कॉमर्स में संगठन का अधिवेशन होगा। इसमें संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार होगा। ठेका प्रथा समाप्त कर स्थायी भर्ती शुरू कराने की रणनीति भी बनेगी। बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री महिपाल वाल्मीकि, सुभाष चंद चावरिया, सुगन चंद धींगान, अमित चौटाला, बबलू, संजय कुमार, प्रीतम सिंह, विजय कुमार और बृजमोहन मौजूद रहे।