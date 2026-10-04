फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Deepanshi from Kushavali won gold in wrestling.

Meerut News: कुशावली की दीपांशी ने कुश्ती में जीता स्वर्ण

Sun, 04 Oct 2026 09:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:24 PM IST
विज्ञापन
Deepanshi from Kushavali won gold in wrestling.
सरधना। कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता दिपांशी। परिजन
- अखिल भारतीय प्रतियोगिता में अंडर-14 के 53 किलो भार वर्ग में हासिल किया पहला स्थान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। गांव कुशावली की युवा पहलवान दीपांशी सोम ने अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। अंडर-14 बालिका वर्ग के 53 किलोग्राम भार वर्ग में दीपांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया।

विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली की ओर से मध्य प्रदेश के गोविंद नगर में अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबलों के बीच दीपांशी ने अपनी प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीपांशी कुशावली निवासी लोकेश सोम की पुत्री हैं। उनकी सफलता की जानकारी मिलने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। परिजनों, ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने दीपांशी को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दीपांशी की उपलब्धि पर सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी बधाई दी। उन्होंने दीपांशी की सफलता में मार्गदर्शन देने वाले कुश्ती कोच ठाकुर जबर सिंह सोम की भी सराहना की और खिलाड़ी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed