Meerut News: एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी वाराणसी ने मारी बाजी
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Mon, 05 Oct 2026 07:01 PM IST
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डीएवी पब्लिक स्कूल में चल रही क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का समापन, विजेताओं का सम्मान
खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई पदक जीते
-अधिकांश स्पर्धओं में हावी रहे डीएवी वाराणसी के खिलाड़ी
फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। डीएवी पब्लिक स्कूल में चल रही क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। इनमें वाराणसी डीएवी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। समापन के मौके पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया आदि ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
रीजनल स्पोर्ट्स मीट के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। स्कूली टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई मैच काफी रोचक रहे। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक प्राप्त करने के साथ-साथ अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाया। समापन दिवस पर एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाएं विशेष आकर्षण का केंद्र बनीं। यूपी जोन-ए की क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अल्पना शर्मा, प्रधानाचार्या अर्पणा जैन ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
सोमवार को यह रहे परिणाम
अंडर-14 वर्ग -1500 मीटर दौड़
प्रथम – अंकित कुमार, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – प्रभास एस यादव, डीएवी ओबरा
तृतीय – लविश, डीएवी कुमारगंज
200 मीटर दौड़
प्रथम – अर्णव राय, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – सनी कुमार गुप्ता, डीएवी खड़िया
तृतीय – वैभव यादव, डीएवी बबराला
400 मीटर दौड़
प्रथम – आदित्य गुप्ता, डीएवी अनपरा
द्वितीय – अमन कुमार, डीएवी खडिया
तृतीय – सम्राट, डीएवी टांडा
800 मीटर दौड़
प्रथम – अंकित कुमार, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – लविश, डीएवी कुमारगंज
तृतीय – देव चौधरी, डीएवी गंगो
100 मीटर दौड़
प्रथम – अर्णव राय, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – आदित्य श्रीवास्तव, डीएवी
4 × 100 मीटर रिले
प्रथम – डीएवी वाराणसी
द्वितीय – डीएवी हापुड
तृतीय – डीएवी बीना
लंबी कूद
प्रथम – ऋषभ कुमार, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – अंश आर्य, डीएवी खड़िया
तृतीय – अविनाश दीप चौहान, डीएवी बीना
अंडर-17 वर्ग 1500 मीटर दौड़
प्रथम – पीयूष, डीएवी गंगो
द्वितीय – अजीत, डीएवी झांसी
तृतीय – विकास यादव, डीएवी प्रयागराज
200 मीटर दौड़
प्रथम – हर्ष राज सिंह, डीएवी गेल
द्वितीय – उत्कर्ष वशिष्ठ, डीएवी वाराणसी
तृतीय – आनंद कुमार, डीएवी झांसी
400 मीटर दौड़
प्रथम – आनंद, डीएवी झांसी
द्वितीय – राज, डीएवी वाराणसी
तृतीय – आदित्य, डीएवी बीना
लंबी कूद
प्रथम – शिव प्रकाश, डीएवी बबराला
द्वितीय – कुणाल सिंह, डीएवी ओबरा
तृतीय – दीपांशु अस्वल, डीएवी मेरठ
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खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई पदक जीते
-अधिकांश स्पर्धओं में हावी रहे डीएवी वाराणसी के खिलाड़ी
फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। डीएवी पब्लिक स्कूल में चल रही क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। इनमें वाराणसी डीएवी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। समापन के मौके पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया आदि ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
रीजनल स्पोर्ट्स मीट के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। स्कूली टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई मैच काफी रोचक रहे। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक प्राप्त करने के साथ-साथ अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाया। समापन दिवस पर एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाएं विशेष आकर्षण का केंद्र बनीं। यूपी जोन-ए की क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अल्पना शर्मा, प्रधानाचार्या अर्पणा जैन ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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सोमवार को यह रहे परिणाम
अंडर-14 वर्ग -1500 मीटर दौड़
प्रथम – अंकित कुमार, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – प्रभास एस यादव, डीएवी ओबरा
तृतीय – लविश, डीएवी कुमारगंज
200 मीटर दौड़
प्रथम – अर्णव राय, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – सनी कुमार गुप्ता, डीएवी खड़िया
तृतीय – वैभव यादव, डीएवी बबराला
400 मीटर दौड़
प्रथम – आदित्य गुप्ता, डीएवी अनपरा
द्वितीय – अमन कुमार, डीएवी खडिया
तृतीय – सम्राट, डीएवी टांडा
800 मीटर दौड़
प्रथम – अंकित कुमार, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – लविश, डीएवी कुमारगंज
तृतीय – देव चौधरी, डीएवी गंगो
100 मीटर दौड़
प्रथम – अर्णव राय, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – आदित्य श्रीवास्तव, डीएवी
4 × 100 मीटर रिले
प्रथम – डीएवी वाराणसी
द्वितीय – डीएवी हापुड
तृतीय – डीएवी बीना
लंबी कूद
प्रथम – ऋषभ कुमार, डीएवी वाराणसी
द्वितीय – अंश आर्य, डीएवी खड़िया
तृतीय – अविनाश दीप चौहान, डीएवी बीना
अंडर-17 वर्ग 1500 मीटर दौड़
प्रथम – पीयूष, डीएवी गंगो
द्वितीय – अजीत, डीएवी झांसी
तृतीय – विकास यादव, डीएवी प्रयागराज
200 मीटर दौड़
प्रथम – हर्ष राज सिंह, डीएवी गेल
द्वितीय – उत्कर्ष वशिष्ठ, डीएवी वाराणसी
तृतीय – आनंद कुमार, डीएवी झांसी
400 मीटर दौड़
प्रथम – आनंद, डीएवी झांसी
द्वितीय – राज, डीएवी वाराणसी
तृतीय – आदित्य, डीएवी बीना
लंबी कूद
प्रथम – शिव प्रकाश, डीएवी बबराला
द्वितीय – कुणाल सिंह, डीएवी ओबरा
तृतीय – दीपांशु अस्वल, डीएवी मेरठ