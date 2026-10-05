Meerut News: एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डीएवी वाराणसी ने मारी बाजी

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खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, कई पदक जीते-अधिकांश स्पर्धओं में हावी रहे डीएवी वाराणसी के खिलाड़ीफोटो समाचारसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। डीएवी पब्लिक स्कूल में चल रही क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। इनमें वाराणसी डीएवी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। समापन के मौके पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर, मेयर हरिकांत अहलूवालिया आदि ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।रीजनल स्पोर्ट्स मीट के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। स्कूली टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। कई मैच काफी रोचक रहे। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक प्राप्त करने के साथ-साथ अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाया। समापन दिवस पर एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाएं विशेष आकर्षण का केंद्र बनीं। यूपी जोन-ए की क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अल्पना शर्मा, प्रधानाचार्या अर्पणा जैन ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया।सोमवार को यह रहे परिणामअंडर-14 वर्ग -1500 मीटर दौड़प्रथम – अंकित कुमार, डीएवी वाराणसीद्वितीय – प्रभास एस यादव, डीएवी ओबरातृतीय – लविश, डीएवी कुमारगंज200 मीटर दौड़प्रथम – अर्णव राय, डीएवी वाराणसीद्वितीय – सनी कुमार गुप्ता, डीएवी खड़ियातृतीय – वैभव यादव, डीएवी बबराला400 मीटर दौड़प्रथम – आदित्य गुप्ता, डीएवी अनपराद्वितीय – अमन कुमार, डीएवी खडियातृतीय – सम्राट, डीएवी टांडा800 मीटर दौड़प्रथम – अंकित कुमार, डीएवी वाराणसीद्वितीय – लविश, डीएवी कुमारगंजतृतीय – देव चौधरी, डीएवी गंगो100 मीटर दौड़प्रथम – अर्णव राय, डीएवी वाराणसीद्वितीय – आदित्य श्रीवास्तव, डीएवी4 × 100 मीटर रिलेप्रथम – डीएवी वाराणसीद्वितीय – डीएवी हापुडतृतीय – डीएवी बीनालंबी कूदप्रथम – ऋषभ कुमार, डीएवी वाराणसीद्वितीय – अंश आर्य, डीएवी खड़ियातृतीय – अविनाश दीप चौहान, डीएवी बीनाअंडर-17 वर्ग 1500 मीटर दौड़प्रथम – पीयूष, डीएवी गंगोद्वितीय – अजीत, डीएवी झांसीतृतीय – विकास यादव, डीएवी प्रयागराज200 मीटर दौड़प्रथम – हर्ष राज सिंह, डीएवी गेलद्वितीय – उत्कर्ष वशिष्ठ, डीएवी वाराणसीतृतीय – आनंद कुमार, डीएवी झांसी400 मीटर दौड़प्रथम – आनंद, डीएवी झांसीद्वितीय – राज, डीएवी वाराणसीतृतीय – आदित्य, डीएवी बीनालंबी कूदप्रथम – शिव प्रकाश, डीएवी बबरालाद्वितीय – कुणाल सिंह, डीएवी ओबरातृतीय – दीपांशु अस्वल, डीएवी मेरठ