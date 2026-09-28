Meerut News: पनवाड़ी में बहू-बेटी सम्मेलन, महिला हेल्पलाइन की दी जानकारी

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दौराला। थाना दौराला की महिला हेल्प डेस्क की एंटी रोमियो टीम ने सोमवार को पनवाड़ी ग्राम पंचायत भवन में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में गांव की महिलाओं और बेटियों से संवाद कर उन्हें महिला सुरक्षा, अधिकारों और सशक्तीकरण के प्रति जागरुक किया गया। महिला उपनिरीक्षक इंदु सैनी ने सम्मेलन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी।महिला उपनिरीक्षक ने कहा कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने महिलाओं को विभिन्न महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए सरकार की ओर से महिला सशक्तीकरण के लिए संचालित योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर महिलाएं बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें।एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं से उनके आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। साथ ही अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। टीम ने पारिवारिक परिवेश, रहन-सहन और महिलाओं की दैनिक समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान महिलाओं और बेटियों की समस्याएं सुनी गईं और पुलिस की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में टीम ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया।