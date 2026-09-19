Meerut News: दस लक्षण पर्व पर दिगंबर जैन मंदिर में हुआ कवि सम्मेलन

विज्ञापन



माई सिटी रिपोर्टर

मेरठ। दस लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर कंकरखेड़ा में अखिल भारतीय जैन साहित्य परिषद की ओर से कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हेम चंद जैन, श्रीपाल जैन, शरत जैन, देवेंद्र जैन, मंगल जैन, विपिन जैन और राजीव जैन ने भगवान महावीर एवं जिनवाणी के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। प्रीति जैन ने जिनवाणी वंदना की। चित्रा त्यागी ने हिंदी, राम लखन पटेल ने पर्यावरण और संजय जैन सत्यम ने प्रेम पर रचनाएं प्रस्तुत कीं। अतिवीर जैन पराग ने णमोकार महामंत्र पर काव्य पाठ करते हुए कहा कि इसके जाप से मोक्ष का द्वार खुलता है। संचालन अतिवीर जैन पराग और संजय जैन सत्यम ने किया। कार्यक्रम में मंगल जैन, विपिन जैन, चेतना जैन रही।

..णमोकार मंत्र के जाप से खुलता मोक्ष का द्वार, कवियों ने दिए धार्मिक और सामाजिक संदेश