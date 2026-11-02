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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Crushing to begin on the 6th and sugarcane procurement on the 4th at Nanglamal Sugar Mill.

Meerut News: नंगलामल चीनी मिल में 6 से पेराई, 4 से गन्ना खरीद शुरू

Mon, 02 Nov 2026 08:45 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:45 PM IST
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Crushing to begin on the 6th and sugarcane procurement on the 4th at Nanglamal Sugar Mill.
नंगलामल शुगर मिल। स्रोत संवाद।
मुंडाली। नंगलामल चीनी मिल ने पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ 6 नवंबर से करने की घोषणा की है। मिल प्रबंधन ने किसानों से गन्ने की खरीद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके तहत 4 नवंबर से मिल क्षेत्र के सभी गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ने की खरीद शुरू होगी। गन्ना महाप्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए क्रय केंद्र पहले चालू होंगे। उन्होंने किसानों से गन्ने की छिलाई जारी रखने की अपील की। इससे निर्धारित समय पर गन्ने की आपूर्ति सुचारु रूप से हो सकेगी। मिल गेट पर भी किसानों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। दिन और रात दोनों समय गन्ना आपूर्ति करने वालों को असुविधा नहीं होगी।
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