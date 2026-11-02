Meerut News: नंगलामल चीनी मिल में 6 से पेराई, 4 से गन्ना खरीद शुरू

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मुंडाली। नंगलामल चीनी मिल ने पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ 6 नवंबर से करने की घोषणा की है। मिल प्रबंधन ने किसानों से गन्ने की खरीद की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके तहत 4 नवंबर से मिल क्षेत्र के सभी गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ने की खरीद शुरू होगी। गन्ना महाप्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए क्रय केंद्र पहले चालू होंगे। उन्होंने किसानों से गन्ने की छिलाई जारी रखने की अपील की। इससे निर्धारित समय पर गन्ने की आपूर्ति सुचारु रूप से हो सकेगी। मिल गेट पर भी किसानों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। दिन और रात दोनों समय गन्ना आपूर्ति करने वालों को असुविधा नहीं होगी।