Meerut News: कपसाड़ कांड में नहीं हो सकी जिरह, अब 16 नवंबर की लगी तारीख

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

- चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है आरोपी, रूबी के भाई नरसी के हो चुके है बयानसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सरधना के कपसाड़ कांड में सुनीता की हत्या कर बेटी रूबी के अपहरण के मामले का कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। रूबी के भाई नरसी के एससी-एसटी कोर्ट में बयान होने के बाद बृहस्पतिवार को जिरह होनी थी, नरसी ने रिश्तेदारी में मौत होने की बात कहते हुए समय मांगा। जिसके चलते 16 नवंबर को अब जिरह हो सकेगी।आठ जनवरी 2026 को कपसाड़ गांव में पारस सोम ने सुनीता की हत्या कर उनकी बेटी रूबी का अपहरण कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पारस सोम को हरिद्वार जनपद के शहर रुड़की से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पारस सोम को नाबालिग होने का दावा भी कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन उसको बालिग मानते हुए कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में चौधरी चरण सिंह जिला कारागार भेजा था।यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। इस मामले में सपा विधायक अतुल प्रधान ने पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना भी दिया था। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने भी पीड़ित पक्ष को पूरी मदद का आश्वासन दिया था। गत शुक्रवार को इस मामले में गवाह नरसी के बयान हुए थे। नरसी ने पूरा घटनाक्रम बताया था। नरसी ने कोर्ट के समक्ष अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग रखी थी। एडीजीसी शिवम गुप्ता ने बताया कि इस मामले में 16 नवंबर को जिरह हो सकेगी। बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हुई है।