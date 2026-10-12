फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Created awareness among children about sports.

Meerut News: बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक किया

Mon, 12 Oct 2026 08:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:22 PM IST
विज्ञापन
Created awareness among children about sports.
मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण व खेल निदेशालय की ओर से अभियान चलाकर बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यहां मेरठ में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के एथलेटिक्स कोच गौरव त्यागी की ओर से इसी अभियान के तहत बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। सोमवार को भी उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रभात नगर में जाकर स्कूली बच्चों को खेल योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने खेलों से जुड़ीं कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने बताया कि खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के अवसर मिलते हैं। खेलों के शारीरिक और मानसिक लाभ भी बताए गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed