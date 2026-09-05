Meerut News: सड़क हादसे में दंपती और भतीजा गंभीर घायल, प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीमुंडाली(मेरठ )। मेरठ-गढ़ मार्ग पर सड़क हादसे में एक दंपती और उनके भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। मऊ खास पुलिस चौकी के पास दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर के बाद वे सड़क पर गिर गए थे। इसके बाद तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घायलों की पहचान ललित कुमार, उनकी पत्नी अंजलि और भतीजे अवी के रूप में हुई है। ये सभी बागडपुर, हापुड़ के निवासी हैं और मेरठ कंकरखेड़ा जा रहे थे।ललित के भाई विकल कुमार कसाना ने मुंडाली थाने में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मऊ खास पुलिस चौकी के पास दूसरी बाइक से भिड़ंत हुई थी। टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर गए और तभी पीछे से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें रौंद दिया। इस घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया कि घायल ललित के भाई ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। जल्द ही ट्रैक्टर चालक को पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा।