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Meerut News: सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का दिया संदेश

Thu, 05 Nov 2026 06:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:09 PM IST
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Conveyed the message to walk on the path of truth and love
माता मरियम के नवीना महोत्सव में विशेष प्रार्थना सभा में की विश्व शांति की कामना
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धर्मगुरुओं ने माता मरियम के बताए मार्ग पर चलने का दिया संदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। माता मरियम के नवीना महोत्सव के तहत बृहस्पतिवार को ऐतिहासिक सरधना चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कृपाओं की माता मरियम के प्रति आस्था प्रकट की।
धार्मिक आयोजन की शुरुआत माला की विनती से हुई। इसके बाद नवीना प्रार्थना और पवित्र मिस्सा बलिदान कराया गया। धर्मगुरुओं ने श्रद्धालुओं को माता मरियम के संदेश सुनाते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।
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श्रद्धालुओं ने चर्च में मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की और मन्नतें मांगीं। नवीना प्रार्थना में फादर मार्टिन रावत ने कहा कि कृपाओं की माता मरियम दयालु और कृपालु थीं। उन्होंने सदैव लोगों को सच्चाई और सद्भाव के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उनके आदर्शों को अपनाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद धर्मगुरुओं ने संयुक्त रूप से पवित्र मिस्सा बलिदान कराया।
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श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से विश्व में अमन-चैन और शांति कायम रहने की प्रार्थना की। धर्मगुरुओं ने देश की समृद्धि, विश्व शांति और रोगियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है। फादर विजय ने श्रद्धालुओं को कृपाओं की माता मरियम के जीवन और उनके संदेशों के बारे में बताया। प्रभु की आराधना के बाद ईसाई धर्मावलंबियों ने नगर में भी शांति और सद्भाव का संदेश दिया।
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