Meerut News: पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

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मेरठ। लेडीज क्लब मेरठ द्वारा रविवार को मदन मोहन विद्या मंदिर स्कूल में पर्यावरण संगोष्ठी और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष अलका गुप्ता और पूर्व अध्यक्ष शशि सिंघल के द्वारा आयोजित कराया गया। नीम, पीपल, बरगद, जामुन, अमरूद, आंवला, सहजन और अर्जुन जैसे उपयोगी पौधों के रोपण के माध्यम से हरियाली बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण देने का संकल्प दिलाया गया। संवाद