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Meerut News: 17 से हड़ताल पर जाएंगे विद्युत संविदाकर्मी

Tue, 10 Nov 2026 06:29 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:29 PM IST
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Contractual electricity workers to go on strike from the 17th
सेवा प्रदाता कंपनी की कार्यप्रणाली के विरोध में की घोषणा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। सेवा प्रदाता कंपनी की कार्यप्रणाली के विरोध में विद्युत संविदाकर्मियों ने 17 नवंबर से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। मंगलवार को निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति के पदाधिकारियों ने पीवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक कार्यालय में ज्ञापन देकर सेवा प्रदाता कंपनी पर उत्पीड़न करने के आरोप लगाए।

समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भूपेंद्र सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सचिन सिंह और विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद काशिफ ने कहा कि अनुबंध के सात महीने बीतने के बाद भी कंपनी ने अभी तक संविदाकर्मियों को आईडी कार्ड, ईएसआई कार्ड, वर्दी, सुरक्षा उपकरण आदि नहीं दिए हैं। मनमानी करके कभी भी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाता है। कोई कारण भी नहीं बताया जाता है। दुर्घटना के बाद भी संविदाकर्मियों की कोई सहायता नहीं की जाती है। कंपनी का सुपरवाइजर सूचना देने के बाद भी दुर्घटना स्थल पर नहीं पहुंचता। इसे लेकर कई बार ज्ञापन देने के बाद भी पीवीवीएनएल के अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। केवल नोटिस देकर अधिकारी खानापूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा लगातार उत्पीड़न करने के विरोध में सभी संविदाकर्मी 17 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे।
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