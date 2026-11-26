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मवाना। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए आयोजित दो दिवसीय विषय-आधारित अर्थशास्त्र एवं क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण का समापन हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राचार्य मनोज कुमार आर्य के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी सलमान मैराज और कार्यक्रम प्रभारी पिंकी शर्मा उपस्थित रहीं। प्रथम सत्र की शुरुआत के साथ ही सभी सत्रों का सुचारु संचालन किया गया, जिनमें दोनों मास्टर ट्रेनर्स ने अपनी विषयगत गहरी समझ से शिक्षकों को उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के दौरान अर्थशास्त्र विषय के साथ-साथ अन्य संबंधित विषयों पर भी सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में नोडल अधिकारी ने प्रतिभागी शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। शिक्षकों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। गतिविधियों के समेकन और खुली परिचर्चा के साथ प्रशिक्षण का समापन हुआ।