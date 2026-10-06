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Meerut News: पालिका कार्यालय में चला सफाई अभियान

Tue, 06 Oct 2026 08:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:10 PM IST
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Cleanliness drive conducted at the municipal office.
सरधना। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मंगलवार को नगर पालिका में स्वच्छ कार्यालय थीम पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। शासन की गाइडलाइन के अनुसार 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चल रहे अभियान के तहत पालिका परिसर में कार्यालय के विभिन्न हिस्सों की साफ-सफाई की गई।
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अभियान नगर पालिका चेयरपर्सन सबीला बेगम और अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के निर्देश पर चलाया गया। सफाई पटल प्रभारी मुनीश कुमार के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने सुबह 9:00 बजे से अभियान शुरू किया। पालिका कार्यालय के सभी पटल, हॉल, अब्दुल कलाम सभागार और एसबीएम सेल की गहन सफाई की गई। झाड़ू-पोंछा लगाने के साथ जाले और पंखों की सफाई तथा अभिलेखों को व्यवस्थित किया गया। परिसर में डस्टबिन की व्यवस्था, कचरे का पृथक्करण, शौचालयों की सफाई और सेनिटाइजेशन कराया गया।
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अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने बताया कि अभियान की गतिविधियों की जियोटैग फोटो और वीडियो लेकर स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर अपलोड की गई हैं।
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