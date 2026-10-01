फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Citizens were made aware of cleanliness.

Meerut News: नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरुक किया

Thu, 01 Oct 2026 09:10 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:10 PM IST
विज्ञापन
Citizens were made aware of cleanliness.
स्वच्छता ही सेवा के तहत नगर पालिका के कर्मचारी नालियो में कीटनाशक का छिडकाव करते हुए।  (मवाना)
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मवाना। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार बृहस्पतिवार को नगर पालिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर तहसील रोड स्थित बड़े मैदान में वृहद सफाई अभियान का आयोजन किया गया।
पालिका अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक और अधिशासी अधिकारी कृष्णकांत मिश्रा की अगुवाई में आयोजित अभियान में पालिका सभासदों, कर्मचारियों और गणमान्य नागरिकों ने श्रमदान किया। सफाई के दौरान पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी ने मैदान में उगी घास काटकर और कूड़ा-कचरा हटवाकर उसे सफाई वाहनों से उठवाया। साथ ही आम नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने और निर्धारित स्थानों पर ही कूड़ा डालने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

सफाई अभियान के पश्चात अतिथियों और उपस्थित नागरिकों ने तहसील रोड पर फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया। तहसील रोड स्थित शहीद चंद्रभान पार्क में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक ने उपस्थित नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ के लिए योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर सभासद ओमपाल सिंह, सलीम, आमिर आजम उर्फ भूरा, नामित सभासद बाबूराम प्रजापति, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर अमरनाथ, अवर अभियंता (जल) अमित श्रीवास्तव, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक राकेश कुमार, कर अधीक्षक अनिल कुमार, लिपिक लाखन सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed