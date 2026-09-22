Meerut News: ओलंपियाड परीक्षा में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:35 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:35 PM IST
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दौराला। भराला स्थित एमएसबी स्कूल और सकौती स्थित उद्धव शिक्षा निकेतन में मंगलवार को अमर उजाला ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गणित, अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। विद्यार्थियों ने निर्धारित समय में प्रश्नों को हल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
एमएसबी स्कूल के डायरेक्टर डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि ओलंपियाड जैसी परीक्षाएं विद्यार्थियों के ज्ञान को परखने के साथ उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करती हैं। इस तरह की परीक्षाओं में शामिल होने से बच्चों को भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ समय-समय पर ऐसी परीक्षाओं में भी प्रतिभाग करना चाहिए। उद्धव शिक्षा निकेतन की प्रधानाचार्या डॉ. पूर्णिमा चौहान ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
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एमएसबी स्कूल के डायरेक्टर डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि ओलंपियाड जैसी परीक्षाएं विद्यार्थियों के ज्ञान को परखने के साथ उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करती हैं। इस तरह की परीक्षाओं में शामिल होने से बच्चों को भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ समय-समय पर ऐसी परीक्षाओं में भी प्रतिभाग करना चाहिए। उद्धव शिक्षा निकेतन की प्रधानाचार्या डॉ. पूर्णिमा चौहान ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
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