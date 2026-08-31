फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   CCSU: Revised answer keys released for three courses, including LLM.

सीसीएसयू : एलएलएम समेत तीन पाठ्यक्रमों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी

Mon, 31 Aug 2026 05:36 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:36 PM IST
विज्ञापन
CCSU: Revised answer keys released for three courses, including LLM.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा-2026 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए संशोधित ओएमआर उत्तर कुंजी जारी कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से संशोधित उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार एलएलएम की प्रवेश परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित हुई थी। इसका विषय कोड-01 है। वहीं, बीपीएड और एमपीएड की प्रवेश परीक्षा 21 अगस्त को हुई थी। बीपीएड का विषय कोड-03 और एमपीएड का विषय कोड-04 है।

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब उत्तर कुंजी में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थियों से कहा गया है कि संशोधित ओएमआर उत्तर कुंजी पर किसी प्रकार की आपत्ति न भेजें। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी देखकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित उत्तर कुंजी को ध्यानपूर्वक देख लें। प्रवेश परीक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया इसी संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed