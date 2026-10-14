फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   CCSU: PhD application deadline extended to the 20th.

सीसीएसयू : पीएचडी आवेदन की तिथि 20 तक बढ़ी

Wed, 14 Oct 2026 05:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 05:39 PM IST
विज्ञापन
CCSU: PhD application deadline extended to the 20th.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू) में पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को राहत मिली है। विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 अक्तूबर कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई थी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव कृष्ण कुमार यादव के अनुसार कुलपति के आदेश पर छात्र हित में आवेदन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे उन अभ्यर्थियों को आवेदन का अतिरिक्त अवसर मिलेगा जो निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर सके थे।

वहीं, विश्वविद्यालय ने शोध सलाहकार समितियों (आरएसी) के संयोजकों से अपने-अपने विषयों में पीएचडी प्रवेश के लिए साक्षात्कार की तिथि निर्धारित करने और इसकी जानकारी शोध विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है। इससे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार संबंधी सूचना समय से जारी की जा सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed