Meerut News: कार रोक कर युवक पर की फायरिंग, आरोपी फरार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

संवाद न्यूज एजेंसीकिठौर। थाना किठौर क्षेत्र के गांव ललियाना में बुधवार को पुरानी रंजिश के चलते एक कार सवार युवक पर गोली चलाई गई। बाइक सवार हमलावरों ने कार रोककर पहले गाली-गलौज और मारपीट की, फिर अवैध तमंचे से तीन गोलियां दागीं। गनीमत रही कि गोली युवक को नहीं लगी और उसने जंगल की ओर भागकर जान बचाई।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।थाना प्रभारी सुबोध कुमार सक्सेना ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे गांव ललियाना निवासी दानिश और अनस अपनी कार से जा रहे थे। गांव में अनस पेट्रोल पंप के पास सद्दाम और उसके साथी ने उनकी कार रोक ली। दानिश ने बाइक हटाने को कहा तो सद्दाम ने गाली-गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद मारपीट हुई।आरोप है कि सद्दाम ने अवैध पिस्टल निकालकर दानिश पर गोली चला दी। गोली चलते ही पेट्रोल पंप पर भगदड़ मच गई और दोनों पक्ष फरार हो गए। बताया जाता है कि दानिश के सद्दाम पर सात हजार रुपये बकाया थे। इसी बात को लेकर कुछ दिन पहले दोनों में कहासुनी हुई थी। सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।