Meerut News: अपनों की याद में कब्रों पर जलाई मोमबत्ती, आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। दुनिया से विदा हो चुके अपने प्रियजनों को याद करने के लिए सोमवार को ईसाई समुदाय ने श्रद्धा के साथ ऑल सोल्स डे (आत्माओं का दिन) मनाया। नगर के लोकप्रिय रोड स्थित कैथोलिक कब्रिस्तान में सुबह से ही मसीही समुदाय के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने अपने पूर्वजों और दिवंगत परिजनों की कब्रों की सफाई कर उन्हें फूलों और मालाओं से सजाया। मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।नवीना महोत्सव के दूसरे दिन हर वर्ष की परंपरा के अनुसार मनाए जाने वाले इस पर्व में महिलाएं और बच्चे भी नए कपड़े पहनकर कब्रिस्तान पहुंचे। परिजनों ने कब्रों की मिट्टी को ठीक किया और साफ-सफाई के बाद फूल चढ़ाए। कई लोग अपने दिवंगत परिजनों की कब्र के पास बैठकर उन्हें याद और प्रार्थना करते नजर आए।कैथोलिक कब्रिस्तान में सामूहिक प्रार्थना सभा हुई। फादर वेलेरियन पिंटो और फादर मार्टिन रावत ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। फादर पीटर प्रकाश ने प्रभु से दया की प्रार्थना करते हुए मृत विश्वासियों की आत्मा की शुद्धि और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करने की कामना की। कैथोलिक कब्रिस्तान में बेगम समरू के वंशजों का मकबरा भी बना हुआ है। ऑल सोल्स डे पर यहां देर रात तक लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।