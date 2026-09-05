Meerut News: लोकप्रिय रोड का 270 मीटर हिस्सा छोड़ने पर उठी आवाज, निर्माण पूरा कराने की मांग

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सरधना। लोकप्रिय इंटर कॉलेज रोड के अधूरे निर्माण को लेकर हरियाली संरक्षण ट्रस्ट और भाकियू आजाद ने आवाज उठाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को तहसील में अधिकारियों को शिकायत देकर पीडब्ल्यूडी की ओर से आबादी के बीच छोड़े गए करीब 270 मीटर सड़क के हिस्से का निर्माण कराने की मांग की। मेरठ पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल से भी मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया।संगठन के अनुसार लोकप्रिय रोड पर करीब दो किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन आबादी के बीच करीब 270 मीटर महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण से छोड़ दिया गया। यह मार्ग महाराणा प्रताप नगर, धर्मपुरी, ईदगाह बस्ती, अमन कॉलोनी समेत आसपास की आबादी के लिए प्रमुख संपर्क मार्ग है। संगठन ने इस हिस्से को भी सड़क निर्माण योजना में शामिल कराने की मांग की है। पदाधिकारियों ने बताया कि इस हिस्से में प्राचीन महादेव मंदिर, ईसाई कब्रिस्तान, हिंदू बच्चा श्मशान धाम, माता का मंदिर, स्कूल और नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला लिंक रोड होने के साथ कई कॉलोनियों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है।सड़क की हालत खराब होने के कारण राहगीरों, श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि गड्ढों के कारण आए दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। संगठन ने सड़क के दोनों ओर पर्याप्त चौड़ाई की मजबूत सीसी नाली बनाने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से अधूरे हिस्से का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में रिहान मलिक, अंकुर गुप्ता, अंकित, विवेक, तेजपाल शर्मा, प्रशांत आदि शामिल रहे।