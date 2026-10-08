Meerut News: एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान

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संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। गन्ना समिति निदेशक हरेंद्र चौधरी के आवास पर बुधवार को भाजपा दौराला मंडल की बैठक हुई। मंडल अध्यक्ष मनिंदर विहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया।मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुशील चौहान ने सरधना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा और स्नातक एमएलसी प्रत्याशी दिनेश गोयल के चुनाव में सभी कार्यकर्ता आपसी समन्वय के साथ काम करें। मतदाताओं से संपर्क कर पार्टी की नीतियों और प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की अपील की गई।बैठक में शिक्षक संयोजक मुकेश शर्मा और स्नातक संयोजक अनिल फौजी ने भी चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में संपर्क अभियान को गति देने और अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने पर चर्चा की। इस दौरान सरधना नगर मंडल अध्यक्ष विनोद जैन, विक्रम सोम, रवि पूनिया, मोहित, आलोक, धर्मेंद्र, प्रशांत, मोहन, मुदित, कपिल, मनोज आदि मौजूद रहे।