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विधानसभा क्षेत्रों में चल रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया इस बार पहले से ही बड़ी रैली का आयोजन होगा। इसमें प्रत्येक विधानसभा से पॉइंट बनाकर अधिक से अधिक वाहन कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 10 से 15 बसों से लोग जाएंगे। कार्यकर्ता अपने निजी वाहन और ट्रेनों से लखनऊ पहुंचेंगे।मुनकाद अली ने दावा किया कि मंडल के प्रत्येक जिले से बसें जाएंगी। बैठक में मंडल प्रभारी बाबू विजय सिंह, सतपाल पेपला रोहताश जाटव, कमल सिंह, शाहजहां सैफी एडवोकेट, दिनेश काजीपुर, जिलाध्यक्ष मोहित जाटव आदि मौजूद रहे। ब्यूरो