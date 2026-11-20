Meerut News: लखनऊ महारैली में जाएंगे बसपाई
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 09:23 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 09:23 PM IST
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मेरठ। बहुजन समाज पार्टी की 6 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली महारैली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को फूल बाग कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक हुई। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुनकाद अली रहे।
विधानसभा क्षेत्रों में चल रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया इस बार पहले से ही बड़ी रैली का आयोजन होगा। इसमें प्रत्येक विधानसभा से पॉइंट बनाकर अधिक से अधिक वाहन कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 10 से 15 बसों से लोग जाएंगे। कार्यकर्ता अपने निजी वाहन और ट्रेनों से लखनऊ पहुंचेंगे।
मुनकाद अली ने दावा किया कि मंडल के प्रत्येक जिले से बसें जाएंगी। बैठक में मंडल प्रभारी बाबू विजय सिंह, सतपाल पेपला रोहताश जाटव, कमल सिंह, शाहजहां सैफी एडवोकेट, दिनेश काजीपुर, जिलाध्यक्ष मोहित जाटव आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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विधानसभा क्षेत्रों में चल रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया इस बार पहले से ही बड़ी रैली का आयोजन होगा। इसमें प्रत्येक विधानसभा से पॉइंट बनाकर अधिक से अधिक वाहन कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 10 से 15 बसों से लोग जाएंगे। कार्यकर्ता अपने निजी वाहन और ट्रेनों से लखनऊ पहुंचेंगे।
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मुनकाद अली ने दावा किया कि मंडल के प्रत्येक जिले से बसें जाएंगी। बैठक में मंडल प्रभारी बाबू विजय सिंह, सतपाल पेपला रोहताश जाटव, कमल सिंह, शाहजहां सैफी एडवोकेट, दिनेश काजीपुर, जिलाध्यक्ष मोहित जाटव आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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