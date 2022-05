{"_id":"627b50602899c7614f114514","slug":"bribery-case-army-jawan-wife-received-threats-through-whatsapp-call-if-she-did-not-compromise","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"घूसखोरी का मामला: समझौता नहीं करने पर सेना के जवान की पत्नी को व्हाट्सएप कॉल से मिली धमकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 11 May 2022 11:27 AM IST