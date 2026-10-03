Meerut News: कैंट डिजिटल पुस्तकालय को भेंट की पुस्तकें

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मेरठ। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वेस्ट एंड रोड स्थित कैंट बोर्ड के प्यारेलाल चिरंजी लाल डिजिटल पुस्तकालय को पुस्तकें भेंट कीं। ये पुस्तकें योगेश और मनोज बाटला के सहयोग से कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन को प्रदान की गई है। इस डिजिटल पुस्तकालय का सांसद के सहयोग से कैंट बोर्ड ने जीर्णोद्धार किया है। इसमें 19 कंप्यूटर और आठ सीट है। नवरात्र के दौरान पुस्तकालय का शुभारंभ किया जाएगा। संवाद