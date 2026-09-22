Meerut News: जयभीमनगर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

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घर पर देवा व व दोनों बच्चे थे। सुबह दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। दोपहर में खेलने के बाद जब वह घर में अंदर आए तो उन्होंने देवा का शव पंखे पर बंधे दुपट्टे से लटका देखा। बच्चों ने शोर मचाया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जिसकी जानकारी भावनपुर पुलिस को दी। फोरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की।