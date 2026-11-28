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निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शनिवार को विशेष अभियान के तहत बीएलओ को अपने निर्धारित बूथों पर मौजूद रहकर मतदाता सूची से संबंधित कार्य करना था। इसी क्रम में बीएलओ महेंद्र सिंह, बंटी कौर सहित अन्य कर्मचारी राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने नवोदय विद्यालय की परीक्षा आयोजित होने का हवाला देते हुए उन्हें बूथ पर बैठने से रोक दिया। बीएलओ को निर्धारित स्थान के बजाय कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में बैठकर काम करने के लिए कहा गया।निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्य नहीं कर पाने पर बीएलओ ने इसकी जानकारी सुपरवाइजर को दी। मामला प्रशासन तक पहुंचने के बाद नायब तहसीलदार रति गुप्ता कॉलेज पहुंचीं। उन्होंने प्रधानाचार्य से वार्ता कर बीएलओ के बैठने की व्यवस्था कराई। इसके बाद मतदाता पुनरीक्षण अभियान का कार्य दोबारा शुरू हो सका।एसडीएम मवाना संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही प्रधानाचार्य से फोन पर वार्ता की गई थी। इसके बाद नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर बीएलओ का कार्य शुरू करा दिया गया।