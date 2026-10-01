Meerut News: भाकियू संघर्ष मोर्चा ने गांवों में जनसंपर्क कर मांगा समर्थन
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 05:40 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 05:40 PM IST
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मवाना। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष ने मवाना तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर आगामी 3 अक्तूबर शनिवार को तहसील मवाना में आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया।
उन्होंने गांव सठला, भिड़वारा, ऐंची और अगवानपुर आदि गांवों में जाकर ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में तहसील पहुंचने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने भाकियू नेताओं के समक्ष अपनी प्रमुख समस्याएं रखीं, जिनमें एसडीएम की कार्यप्रणाली के प्रति असंतोष, कानूनगो, तहसीलदार व पटवारी की मनमानी, बिजली विभाग द्वारा की जा रही कथित अवैध वसूली और सठला पुलिस चौकी पर ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार व बाइकों को रोककर परेशान करने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल रहे। प्रदेश प्रवक्ता राहुल भाटी व जिला अध्यक्ष नवनीत चौहान ने ग्रामीणों को उनकी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने का पूर्ण आश्वासन दिया।
किसान नेताओं ने कहा कि 3 अक्तूबर को मवाना तहसील परिसर में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी एकत्र होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा सभी मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता, तब तक धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा।
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उन्होंने गांव सठला, भिड़वारा, ऐंची और अगवानपुर आदि गांवों में जाकर ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में तहसील पहुंचने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने भाकियू नेताओं के समक्ष अपनी प्रमुख समस्याएं रखीं, जिनमें एसडीएम की कार्यप्रणाली के प्रति असंतोष, कानूनगो, तहसीलदार व पटवारी की मनमानी, बिजली विभाग द्वारा की जा रही कथित अवैध वसूली और सठला पुलिस चौकी पर ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार व बाइकों को रोककर परेशान करने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल रहे। प्रदेश प्रवक्ता राहुल भाटी व जिला अध्यक्ष नवनीत चौहान ने ग्रामीणों को उनकी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने का पूर्ण आश्वासन दिया।
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किसान नेताओं ने कहा कि 3 अक्तूबर को मवाना तहसील परिसर में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी एकत्र होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा सभी मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता, तब तक धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा।
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