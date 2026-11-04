Meerut News: चर्च रोड से चोरी हुई बाइक

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सरधना। नगर के चर्च रोड पर पुराने अस्पताल के सामने खड़ी बाइक चोरी हो गई। मोहल्ला छावनी निवासी डोमनिक सावियो ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार दोपहर उसने अपनी बाइक चर्च रोड पर पुराने अस्पताल के सामने खड़ी की थी। इसके बाद वह किसी काम से घर चला गया। करीब दो घंटे बाद वापस लौटा तो बाइक वहां से गायब थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच कर रही है।



संवाद न्यूज एजेंसी