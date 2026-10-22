बिजनौर: प्रोजेक्टर पर रामायण देखकर लौट रहे युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव में 30 वर्षीय विपिन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह पड़ोसी गांव मोहम्मदपुर सादा में प्रोजेक्टर पर रामायण का प्रसारण देखकर अपने साथी गजेंद्र कुमार के साथ घर लौट रहा था।

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परिजनों और ग्रामीणों ने गांव में एक युवक से विवाद के बाद दुकानदार और उसके परिजनों पर विपिन की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं, पुलिस के अनुसार गांव में चोर-चोर का शोर मचने पर विपिन और उसका साथी भागने लगे थे। इसी दौरान विपिन बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।सुहागपुर गांव निवासी विपिन कुमार पुत्र चेतराम की उम्र करीब 30 वर्ष थी। वह अविवाहित था और चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसकी बहन सुनीता और अन्य ग्रामीणों के अनुसार, विपिन गांव के गजेंद्र कुमार के साथ पड़ोसी गांव मोहम्मदपुर सादा में प्रोजेक्टर पर रामायण का प्रसारण देखने गया था।बताया गया कि रात करीब 10 बजे दोनों वहां से अपने गांव सुहागपुर लौट रहे थे। गांव में पहुंचने के बाद किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई। इसके बाद घटना को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं।