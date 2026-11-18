बिजनौर: आम के बाग में पेड़ पर लटका मिला 30 वर्षीय प्लंबर का शव, घर से बाइक लेकर निकला था फईम; जांच में जुटी पु
बिजनौर के कल्हेड़ी गांव में बुधवार सुबह 30 वर्षीय प्लंबर फईम का शव आम के पेड़ पर लटका मिला। पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानकर मौत के कारणों की जांच कर रही है।
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बिजनौर के कल्हेड़ी गांव में बुधवार सुबह आम के बाग में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। शव मिलने की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान गांव किशोरपुर उर्फ रम्मनवाला निवासी फईम (30) पुत्र कासिम के रूप में हुई है। वह प्लंबर का काम करता था।
परिजनों के मुताबिक, फईम सुबह बाइक लेकर घर से निकला था। बाद में उसका शव आम के बाग में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया। पुलिस प्रथम दृष्टया घटना को आत्महत्या मान रही है, हालांकि मौत के कारणों की जांच की जा रही है।
आम के बाग में पेड़ पर लटका मिला शव
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे गांव कल्हेड़ी स्थित आम के बाग में एक युवक का शव आम के पेड़ पर लटका दिखाई दिया। बाग में शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू की। बाद में मृतक की पहचान फईम के रूप में हुई। वह गांव किशोरपुर उर्फ रम्मनवाला का रहने वाला था और पेशे से प्लंबर था।
सुबह बाइक लेकर घर से निकला था फईम
परिजनों ने बताया कि फईम बुधवार सुबह घर से बाइक लेकर निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। कुछ समय बाद कल्हेड़ी गांव के आम के बाग में उसका शव पेड़ पर लटका मिलने की सूचना मिली। यह खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस को घटनास्थल के पास से युवक की बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी जुटाई।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव
सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अमित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया।
प्रथम दृष्टया पुलिस घटना को आत्महत्या मान रही है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
मौत के कारणों की जांच कर रही पुलिस
सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आम के पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।