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बिजनौर जनपद के धामपुर में उपजिलाधिकारी कार्यालय पर प्रतिबंध के बावजूद पिछले चार दिनों से धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के कार्यकर्ताओं ने आखिरकार अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। धामपुर और नहटौर दोनों थानों की पुलिस के धरना स्थल पर पहुंचते ही आंदोलनकारियों में हलचल मच गई। एसडीएम कार्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात होने के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त करने के बजाय फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि संगठन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 15 दिन बाद दोबारा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया जाएगा। विज्ञापन



एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर अड़े थे किसान

नहटौर के नगराध्यक्ष रिंकू राठी के नेतृत्व में भाकियू कार्यकर्ता पिछले चार दिनों से धामपुर स्थित उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे। प्रशासन की ओर से लगातार उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा था। अधिकारियों का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना-प्रदर्शन करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इसके लिए निर्धारित स्थान और नियमों का पालन करना भी जरूरी है। विज्ञापन



इसी के तहत तहसील प्रशासन ने नहटौर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास सिंचाई विभाग की जमीन पर धरना-प्रदर्शन के लिए स्थान चिह्नित किया था। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से कहा था कि वे अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर इस स्थान पर धरना दे सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं वहां पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान कराने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भाकियू कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के बाहर से धरना हटाने को तैयार नहीं थे। नहटौर के नगराध्यक्ष रिंकू राठी के नेतृत्व में भाकियू कार्यकर्ता पिछले चार दिनों से धामपुर स्थित उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे। प्रशासन की ओर से लगातार उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा था। अधिकारियों का कहना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना-प्रदर्शन करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इसके लिए निर्धारित स्थान और नियमों का पालन करना भी जरूरी है।इसी के तहत तहसील प्रशासन ने नहटौर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास सिंचाई विभाग की जमीन पर धरना-प्रदर्शन के लिए स्थान चिह्नित किया था। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से कहा था कि वे अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर इस स्थान पर धरना दे सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं वहां पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान कराने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भाकियू कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के बाहर से धरना हटाने को तैयार नहीं थे। विज्ञापन विज्ञापन

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बातचीत विफल होने पर बुलानी पड़ी दोनों थानों की पुलिस

बृहस्पतिवार को दिन में भी प्रशासन ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने का प्रयास किया। धामपुर पुलिस को मौके पर भेजकर आंदोलनकारियों को धरना समाप्त करने और निर्धारित स्थान पर जाने के लिए समझाया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया।



लगातार समझाने के बाद भी सहमति नहीं बनने पर उपजिलाधिकारी प्रिंस कुमार ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने धामपुर और नहटौर दोनों थानों की पुलिस को धरना स्थल पर बुला लिया। देखते ही देखते एसडीएम कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल तैनात हो गया। पुलिस की बढ़ती मौजूदगी के बाद आंदोलनकारियों ने फिलहाल धरना स्थगित करने का ऐलान कर दिया।



15 दिन बाद फिर शुरू होगा अनिश्चितकालीन धरना

भाकियू के नहटौर नगराध्यक्ष रिंकू राठी ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए दस दिन का समय मांगा है। हालांकि संगठन की ओर से प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं कराया गया तो कार्यकर्ता फिर लामबंद होंगे और उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।



रिंकू राठी ने स्पष्ट किया कि आंदोलन स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं। किसानों और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान कराना संगठन की प्राथमिकता है। प्रशासन की ओर से तय समय में सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा।