Bijnor: डंपर ने ई-रिक्शा को कुचला, सात साल की बच्ची की मौत; गर्भवती मां समेत दो की हालत गंभीर

आठ माह की गर्भवती मां और चालक गंभीर

हादसे में वंशिका की मां नेहा (28), पत्नी अंकित, और ई-रिक्शा चालक उमेश (50), पुत्र चुन्नू, गंभीर रूप से घायल हो गए। नेहा के आठ माह की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई है। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर ले जाया गया।



सीएचसी में बालिका को मृत घोषित किया

सुबह करीब 6:30 बजे घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने वंशिका को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर हालत को देखते हुए नेहा और उमेश को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।



सीसीटीवी फुटेज से डंपर की तलाश

हादसे की सूचना मिलने पर नगीना देहात थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले। ऐसे में पुलिस आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की फुटेज खंगालकर डंपर की पहचान करने का प्रयास कर रही है। डंपर चालक की पहचान और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी।