Bijnor: डंपर ने ई-रिक्शा को कुचला, सात साल की बच्ची की मौत; गर्भवती मां समेत दो की हालत गंभीर
बिजनौर के नजीबाबाद-रायपुर मार्ग पर सुबह डंपर की चपेट में आने से ई-रिक्शा सवार सात वर्षीय वंशिका की मौत हो गई। आठ माह की गर्भवती मां और चालक गंभीर घायल हैं।
विस्तार
बिजनौर में नजीबाबाद-रायपुर मार्ग पर शनिवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार सात वर्षीय बालिका वंशिका की मौत हो गई। हादसे में उसकी मां नेहा और ई-रिक्शा चालक उमेश गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल महिला आठ माह की गर्भवती बताई गई है। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद पुलिस डंपर की पहचान करने में जुटी है।
सुबह 5:30 बजे खालसा फार्म हाउस के पास हादसा
नगीना देहात थाना क्षेत्र के गांव अस्लमपुर भुल्लर निवासी वंशिका अपने परिजनों के साथ ई-रिक्शा से जा रही थी। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे नजीबाबाद-रायपुर मार्ग पर खालसा फार्म हाउस के पास तेज रफ्तार डंपर ने ई-रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि ई-रिक्शा सवार लोग घायल हो गए और सात वर्षीय वंशिका की मौके पर ही मौत हो गई।
यह भी पढ़ें: पति की कातिल पत्नियों को मृत्युदंड: हाईकोर्ट में अपील, साहिल-अमरदीप आगरा और मुस्कान-रविता लखनऊ जेल भेजे जाएंगे
आठ माह की गर्भवती मां और चालक गंभीर
हादसे में वंशिका की मां नेहा (28), पत्नी अंकित, और ई-रिक्शा चालक उमेश (50), पुत्र चुन्नू, गंभीर रूप से घायल हो गए। नेहा के आठ माह की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई है। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर ले जाया गया।
सीएचसी में बालिका को मृत घोषित किया
सुबह करीब 6:30 बजे घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने वंशिका को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर हालत को देखते हुए नेहा और उमेश को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
सीसीटीवी फुटेज से डंपर की तलाश
हादसे की सूचना मिलने पर नगीना देहात थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले। ऐसे में पुलिस आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की फुटेज खंगालकर डंपर की पहचान करने का प्रयास कर रही है। डंपर चालक की पहचान और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी।